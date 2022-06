Prozessbeginn am Regionalgericht – Das ausgesetzte Baby von Därstetten Der Fall hatte schweizweit für Schlagzeilen gesorgt. Heute beginnt in Thun der Prozess gegen die Mutter, die ihr Neugeborenes im Werkhof aussetzte. Claudius Jezella

Hier im Werkhof Därstetten legte die Mutter das Kleinkind eingewickelt in Decken in einer Kartonschachtel nieder. Foto: Hans Urfer

Es war der Morgen nach einer kalten Nacht Anfang Januar 2020, als Landwirt Paul Tschabold gegen 7.30 Uhr im Werkhof Därstetten ein kleines Baby entdeckte. Das Mädchen war in eine Decke gewickelt und in einer Kartonschachtel abgelegt worden. Ein Rettungsteam brachte das unterkühlte Neugeborene, das sich in kritischem Zustand befand, schliesslich ins Krankenhaus.