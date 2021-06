Beizen versus Pop-ups – Das Aufpoppen der Sommerbars verärgert Wirte Die warme Jahreszeit ist endlich da. Nicht nur das sorgt für rote Köpfe bei den Stadtberner Beizern. Sie klagen über Bevorteilung der temporären Sommerbars. Claudia Salzmann

Lilly’s Libelle ist die neueste Pop-up-Bar. Sie steht beim Pavillon auf der Kleinen Schanze. Bedingungen für Pop-ups sind, dass die Bar für alle zugänglich ist, keine Musik spielt und um 22 Uhr schliesst. Foto: Manuel Zingg

Seit dem Wochenende sorgt auf der Kleinen Schanze ein neues Pop-up für Leben. Mit 100 Sitzplätzen hat es sich auf dem Areal oben beim Pavillon ausgebreitet. Organisiert wird es vom Eventlabel Mosaik, das als Pop-up-Könige in Bern gelten. Zumindest was Bars anbelangt. Bei Lilly’s Libelle, wie das aktuelle Projekt heisst, setzen sie nebst alkoholhaltigen auch auf alkoholfreie Biere, Wein, Prosecco, Spritzgetränke und Virgin-Cocktails.

Und auf so genannte «Hard Seltzer», bei denen mischt man Wasser mit Destillaten, was wenig Kalorien oder Zucker enthält. Camil Schmid von Mosaik freut sich, den Trend in Bern einzuführen. Dieser mache den USA bereits 10 Prozent des Alkoholkonsums aus. «So ist man gesund und fit und nur leicht angetrunken», so Schmid.