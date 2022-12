Honu-Wassersport-Center in Thun – Das Aufatmen bei Reinharts ist gross Jetzt ist klar, wies nach dem Brand des Honu Wassersport-Centers weitergeht: Die Stadt plant vorerst ein Provisorium. Das gibt den Betreibern Planungssicherheit. Barbara Donski

Das Honu-Wassersport-Center brannte komplett nieder. Foto: Christoph Gerber

«Für uns ist der Entscheid extrem positiv», sagt Daniel Reinhart. «Er motiviert mich, den ganzen Wiederaufbau weiter voranzutreiben.» Der Besitzer des Honu Wassersport-Centers spricht von der kürzlich erfolgten Zusage der Stadt, am Standort der abgebrannten Holzgebäude so rasch als möglich ein Provisorium zu errichten. Damit können Daniel und Nicole Reinhart ihr Angebot mit Kursen, Leihmaterial oder dem Verkauf von Wassersportgeräten wie Stand-up-Paddling (SUP), Windsurfen oder Wakeboarden trotz des Brandes am 10. Oktober auch in der kommenden Saison aufrechterhalten.