Neuer Pop-up-Laden in Thun – Das Appenzellerland ist während dreier Monate zu Gast Die Tourismus-Verantwortlichen aus Appenzell haben nach neuen Auftrittsformen gesucht – und setzen derzeit auf Pop-up-Läden. Nun ist Thun an der Reihe. Gabriel Berger

Kimberly Lippuner von Appenzellerland Tourismus AI empfängt ab dem 7. Februar Interessierte im neuen Pop-up-Store in der Unteren Hauptgasse in Thun. Foto: Gabriel Berger

Diverse spezielle Biere, Alpenbitter, Käse und die beliebten «Biberli». Aber auch Stickereien, Goldschmuck und Ski aus der eigenen Manufaktur. In Appenzell Innerrhoden, dem zweitkleinsten Kanton der Schweiz, der gerade mal etwas mehr Einwohnerinnen und Einwohner als die Gemeinde Steffisburg zählt, werden erstaunlich viele Handwerksprodukte und Lebensmittel hergestellt, die teilweise im ganzen Land und darüber hinaus bekannt sind. Ab dem 7. Februar können nun in Thun, unweit des Rathausplatzes, in einem neuen Pop-up-Laden Waren von total 17 Appenzeller Produzentinnen und Produzenten erworben werden.