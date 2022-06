Entscheid in Brienzwiler – Das Amacherhaus soll verkauft werden Die Gemeindeversammlung gibt grünes Licht für den Verkauf des historischen Amacherhauses. 2021 resultierten 215’748 Franken Einnahmenüberschuss im Gesamthaushalt. Beat Jordi

Das Amacherhaus aus dem 16. Jahrhundert soll verkauft werden an jemanden, der im Dorf lebt oder ins Dorf zieht. Foto: Beat Jordi

Die von Finanzverwalter Thomas Jaggi vorgestellten Zahlen für die Brienzwiler Gemeinderechnung 2021 sind erfreulich: Der allgemeine Haushalt (+181’215 Franken) sowie die spezialfinanzierten Rechnungen für Wasser (+9987 Franken), Abwasser (+9137 Franken), Burgergut (+1498 Franken) und Elektrizität (+22’595 Franken) schlossen mit einem Plus ab. Nur die Abfallentsorgung verursachte ein Minus von 8685 Franken, was aber dank den vorhandenen Reserven kein Problem darstellt, wie Jaggi an der Gemeindeversammlung vom Montagabend ausführte. Zudem hat das gemeindeeigene Elektrizitätswerk einen Beitrag von 140'000 Franken zugunsten des allgemeinen Haushaltes abgeliefert.