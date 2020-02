In Steffisburg wütet der Bagger – Das Altersheim bröckelt Jetzt ist der Bagger am Werk. Für das Alters- und Pflegeheim Glockenthal hat die letzte Stunde geschlagen. Der Bagger schafft Platz für einen Neubau. Stefan Kammermann

Mit dem Kran verschwinden auch unzählige Geschichten von Bewohnenden: Das Alters- und Pflegeheim Glockenthal in Steffisburg wird seit gestern abgebrochen. Foto: Christoph Gerber

«Glöggu ade, scheiden tut weh.» In roter Schrift ist dieser Spruch auf eine weisse Wand gesprayt. Es dürfte vermutlich die Wand eines Korridors im Hauptgebäude des Alters- und Pflegeheims Glockenthal in Steffisburg gewesen sein und eine letzte Botschaft der Bewohnerinnen und Bewohner. Genau auszumachen ist es nicht mehr. Baggerführer Walter Krall hat mit seiner 25 Tonnen schweren Maschine begonnen, das Gebäude abzubrechen. Es bröckelt. Stück um Stück. Rund 5000 Kubikmeter Beton, Stahl, Holz und andere Materialien werden abgebaut. «Die Rückbauarbeiten werden etwa vier Wochen dauern», sagte Bauleiter Benjamin Schoch am Mittwoch, während Baggerfahrer Walter Krall einen Druck von rund 200 Tonnen mit Joysticksteuerung auf den Greifer seiner Maschine brachte.