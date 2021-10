Theater im Kiental – Das Alpentheater spielt wieder Nach der Sommerpause gehen im Alpentheater im Kiental weitere Vorstellungen des Kabarettprogramms Bschissness über die Bühne.

Eveline Peter (links) und Maria Steiner widmen sich in ihrem Programm «Bschissness» dubiosen Geschäftspraktiken. Foto: PD



Ab dem 22. Oktober zeigt das Alpentheater wieder das Stück «Bschissness». Nach «Schiff Ahoi» ist es das zweite Kabarettprogramm mit Eveline Peter und Maria Steiner. «Unter der Regie von Sjoukje Benedictus ist eine bissige Collage zum Thema «Bschiss» entstanden, die das Publikum im vergangenen April in drei ausverkauften Vorstellungen begeistert hat», schreibt das Alpentheater in einer Mitteilung.

«Bschiss» kommt überall vor und hat sich schon fast zu einem Business entwickelt. In Wirtschaft, Politik, Sport, ja einfach in unserem ganzen gesellschaftlichen Leben sei Bschiss absolut keine Seltenheit, so die Veranstalter. «Ein gefundenes Fressen für eine vergnügliche und kritische Auseinandersetzung mit Biss – nicht Bschiss!»

pd

