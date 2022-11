Networking in Interlaken – Das Alpensymposium ist auf 2024 verschoben Das Comeback des Alpensymposiums muss um ein Jahr auf Januar 2024 verschoben werden, wie die Verantwortlichen mitteilen. Grund seien «Terminkollisionen» und der «Wunsch von Partnern».

Am 17. Alpensymposium trat die deutsche Astronautenausbildnerin Laura Winterling auf. Eigentlich hätte im Januar 2023 die 18. Ausgabe stattfinden sollen. Sie wurde nun aber verschoben. Foto: Bruno Petroni

«Mit viel Elan hat die neue Leitung der Alpensymposium AG die Organisation des 18. Alpensymposiums für Januar 2023 in Angriff genommen», schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung. «Bereits zeichneten sich dabei ein vielseitiges Referentenfeld, erste Sponsoren und eine breite Unterstützung von Kanton Bern und aus der Region Interlaken ab, die die Rückkehr des traditionsreichen Wirtschaftsanlasses sehr begrüssen.»

Es folgt aber ein Aber: «Infolge Terminkollisionen und auf Wunsch von Partnern sehen sich die Organisatoren nun veranlasst, den Neustart des Alpensymposiums um ein Jahr auf 30. und 31. Januar 2024 zu verschieben.» Ein Teil «des hochstehenden Programmangebots» werde man übernehmen und weitere Referentinnen und Referenten «den aktuellen Ereignissen und Entwicklungen» anpassen. Man lege Wert «auf eine solide Durchführung» und sei überzeugt, dass das Alpensymposium Interlaken «als etablierte und wertvolle Plattform» erfolgreich zurückkehren werde.

Kasparow, Ghafari oder Heusler

Geplant war, dass das Alpensymposium unter neuer Führung und nach zweijähriger Zwangspause am 10. und 11. Januar zum 18. Mal über die Bühne hätte gehen sollen, wie die Verantwortlichen noch vor einem Monat erklärten. Neu stehen CEO Thomas Dürr und seine drei Geschäftsleitungsmitglieder Iris Huggler (Huggler Consulting GmbH), Jrène Küng (CommInt GmbH) und Mike Schälchli, CEO der TIT-PIT GmbH und Präsident EHC Kloten, in der Verantwortung.

Angekündigt waren beispielsweise Garri Kasparow, der sich für Demokratie in Russland einsetzt. Oder Zafira Ghafari aus Afghanistan, die für die schwindenden Rechte der Frauen in ihrem Heimatland kämpft. Den Fussballfreunden bekannt sein dürfte der Name Bernhard Heusler. Der ehemalige Präsident des FC Basel hätte ebenso auftreten sollen wie der CEO der Camille Bloch AG, Daniel Bloch.

PD/sgg

Fehler gefunden?Jetzt melden.