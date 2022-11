Silber an Informatik-Olympiade – Das Algorithmen-Ass Jasmin Studer aus Erlach hat eine Sprache gelernt, die den Rest ihres Lebens prägen wird: Die 18-jährige Gymnasiastin programmiert wie ein Profi. Simone Lippuner

Sie liebt die Logik: Mit 15 Jahren entdeckte Jasmin Studer die Welt der Informatik. Seither ist Programmieren ihre grosse Leidenschaft. Foto: Raphael Moser

Auf wie viele verschiedene Arten kann man eine Legowand mit bestimmter Breite und Höhe zusammenbauen, mit Einer- und Zweierteilen? Schätzungsweise vergeht 99 von 100 Teenagern bei einer solchen Fragestellung schlagartig die Laune. Jasmin Studer aber strahlt vor Freude. Die 18-jährige Gymnasiastin aus Erlach liebt es, Probleme wie dieses zu lösen. Stunden-, nein tagelang kann sie am Computer sitzen und sich auf ein- und dieselbe Aufgabe konzentrieren. «Ich gebe nicht so schnell auf», sagt sie.



Seit sie 15 Jahre alt ist, programmiert Jasmin Studer. Und sie macht das so gut, dass sie die Schweiz im Oktober an der Informatik-Olympiade für junge Frauen in der Türkei vertreten durfte. Die Lego-Aufgabe war eine von acht Problemstellungen, welche die Teilnehmerinnen zu lösen hatten. Jasmin Studer meisterte die Challenge mit Bravour – und holte eine Silbermedaille. Gold verpasste die Seeländerin nur um sechs Punkte.