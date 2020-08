Gebäude beim Flughafen Bern-Belp – Das Airport-Hotel wird versteigert Für das heruntergekommene Airport-Hotel in Belp wurde lange ein Käufer gesucht – ohne Erfolg. Nun wird das Grundstück versteigert. Johannes Reichen

Nach der Schliessung setzte beim Airport-Hotel rasch der Zerfall ein. Foto: Christian Pfander

Die Tür im Untergeschoss stand offen. Man hätte einfach hineinspazieren können ins Hotel am Flughafen in Bern-Belp. Im Raum lagen Stühle herum, am Boden hatten sich Pfützen gebildet. Ein Hotel als Trümmerfeld, es ist noch gar nicht so lange her. Draussen vor dem Hotel das gleiche Bild. Wucherndes Unkraut auf der Terrasse, verblichene Werbung, Mobiliar im Zerfall. Und am Gebäude der gleiche Hinweis wie seit ein paar Jahren schon: «Das Hotel wird zurzeit verkauft, weitere Infos erfolgen demnächst über die Presse.»