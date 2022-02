Wo es beim Ausbau klemmt – Warum Findlinge und Altöl den Umbau des Bahnhofs Bern verzögern Der neue Berner Hauptbahnhof wird erst 2029 fertig. Auch zur Umgestaltung des Hirschengrabens gibt es Neuigkeiten. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Simon Thönen

Einblick in die Grossbaustelle unter dem Bahnhof Bern. Foto: Raphael Moser Seit Jahren wird an der Erweiterung des Bahnhofs Bern gebaut. Foto: Raphael Moser Der Blick von oben: Hier entsteht die neue Unterführung. Foto: Raphael Moser 1 / 13

Es war eine geballte Ladung von schlechten Nachrichten, welche die Verantwortlichen des Bahnhofausbaus in Bern am Mittwoch verkündeten – auch wenn sie sich zuversichtlich zeigten, dass das Grossprojekt nun wieder auf gutem Kurs sei. Der Kern des Problems sind unerwartete Schwierigkeiten beim Bau des neuen Tiefbahnhofs der RBS-Bahn, welche sich auch auf den Umbau des SBB-Teils auswirken. Die Eröffnung des RBS-Tiefbahnhofs verzögert sich – nicht zum ersten Mal – um weitere zwei Jahre bis 2029. Die Kosten des Gesamtprojekts steigen um 130 Millionen auf total rund 1,2 Milliarden Franken. Was ist schiefgelaufen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.