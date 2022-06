Trotz Milliarden von Öl und Gas – Darum steht Russland vor dem Staatsbankrott Spätestens zu Wochenbeginn hätte der Kreml Zinsen an Investoren überweisen müssen. Doch das Geld kam nicht an, obwohl Russlands Kassen gut gefüllt sind. Und jetzt? Jan Diesteldorf , Victor Gojdka

Das russische Aussenministerium und das internationale Geschäftsviertel in Moskau 2021. Foto: Alexander Nemenov (AFP)

Für Russland und seine Staatsfinanzen, so scheint es, wiederholt sich die Geschichte. 1998 kollabierte der Rubel, das Land konnte seine Rubelanleihen nicht mehr bedienen und schlitterte in die Staatspleite. 1918, vor mehr als einem Jahrhundert, hatten die Bolschewiki alle Auslandsschulden einseitig gestrichen. Die Konsequenz: Zahlungsausfall, Staatspleite, Bankrott. Oder wie die Russen angelehnt an das englische Wort default sagen: «Defolt».