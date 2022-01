Nach Anton Gäumanns Abgang – Darum spart die Migros Aare beim Sponsoring Anton Gäumann hat als CEO der Migros Aare Vereine grosszügig unterstützt. Der neue Sponsoring-Sparkurs habe nichts mit seinem Abgang zu tun, sagt die Migros. Marco Zysset

Der Thuner Torhüter Nino Ziswiler vor einer Bande, die für SportXX wirbt, eine der Marken der Migros. Foto: Patric Spahni

Der Knall, den der überraschende Abgang von Anton Gäumann als CEO der Genossenschaft Migros Aare verursachte, war laut. Gäumann hat Aufträge der Migros Aare an die Anwaltskanzlei seiner Frau «nicht in jedem Fall vollständig gemeldet». So formuliert es die Migros. Zudem wurde spekuliert, die Schaffung der neuen Real-Estate-Direktion und die Besetzung des Direktorenpostens mit dem Ende 2021 abgetretenen Steffisburger Gemeindepräsidenten Jürg Marti sei ein Deal unter Kollegen gewesen.

Im medialen Getöse bisher untergegangen ist die Tatsache, dass die Migros Aare unter der Führung von Anton Gäumann viele Vereine im Kanton grosszügig mit Sponsorings unterstützt hat. Beim Seaside Festival in Spiez oder beim Thunfest tritt die Migros als Presenting Partner auf, der FC Thun führt mit SportXX eine Migros-Marke als Platin-Partner. Bei den Handballern von Wacker Thun treten das Zentrum Oberland und ebenfalls SportXX als Hauptsponsoren auf. In der Handball-NLB ist die Migros mit SportXX Sponsor des TV Steffisburg, und beim Stadtberner Überflieger der Fussball-Promotion-League FC Breitenrain prangen gross die Logos von OBI und SportXX auf den Dressen der Spieler.