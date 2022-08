Zwei, die für den Wandel stehen: Kilian Wenger (links) und Christian Stucki haben die grosse Berner Ära geprägt. Aber nach einer schwierigen Saison gehören die Könige am Eidgenössischen nicht zum Favoritenkreis. Foto: Christian Pfander

Es sollte ein Spruch für die Ewigkeit sein. «Fussball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.» Das sagte der englische Stürmer Gary Lineker 1990 nach dem Halbfinal-Out an der WM, einer weiteren bitteren Niederlage gegen den Erzrivalen. Und dieser Spruch lässt sich ganz einfach aufs Schwingen adaptieren. «Schwingen ist ein einfacher Sport. Zwei Männer duellieren sich im Sägemehl, und am Ende gewinnt immer der Berner.»