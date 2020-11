Wahlen in Langenthal – Darum müssen auch Bisherige zittern Alle sieben amtierenden Gemeinderatsmitglieder wollen am 29. November ihr Mandat verteidigen. Dabei ist die aktuelle Sitzverteilung alles andere als in Stein gemeisselt. Kathrin Holzer

Am 29. November wählt die Langenthaler Bevölkerung an der Urne ihre neue Regierung. Foto: Thomas Peter

2 Sitze für die SP, 2 Sitze für die Liberalen, 2 Sitze für die SVP und 1 Sitz für die EVP: Seit Letztere 2005 neu in die Exekutive eingezogen war, schien die Formel in Langenthal schon fast unantastbar zu sein. Erst die letzten Wahlen vor vier Jahren sollten an der Sitzverteilung wieder etwas ändern: Auch die Grünen mischten mit, wie schon 2012, auf einer gemeinsamen Liste mit der SP bei den Gemeinderatswahlen. Und konnten – Restmandat sei Dank – auf Kosten der EVP mit Matthias Wüthrich 2016 ihren ersten gewählten Gemeinderat feiern.

Aber wird die aktuelle Sitzverteilung – 3 SP/GL, 2 FDP, 2 SVP – ähnlich lange Bestand haben wie die vorausgegangene? Mit einer Listenverbindung fahren FDP und SVP die gleiche Strategie wie 2016. SP und Grüne setzen wiederum auf eine gemeinsame Liste. Dennoch ist die Ausgangslage in mehrerlei Hinsicht eine andere als noch vor vier Jahren.