Die Krux mit dem Langnauer Wahlreglement – Darum kann sich Walter Sutter eigenhändig im Amt bestätigen Langnaus Gemeindepräsident wird auch in der nächsten Legislatur im Gemeinderat sitzen. Ein etwas absonderliches Wahlreglement macht das möglich. Benjamin Lauener

Hat es in der Hand: Walter Sutter (links) kann sich selbst wieder zum Gemeindepräsidenten machen. (Archivbild, aufgenommen bei der Amtsübergabe vor vier Jahren.) Foto: Hans Wüthrich

Das Wahlreglement der Gemeinde Langnau kann zuweilen für Kopfschütteln sorgen. Zuerst einmal sieht es keine stille Wahl des Gemeindepräsidenten vor. Will heissen: Obwohl Ende Oktober nur Walter Sutter (SVP) für das Amt des Gemeindeoberhaupts kandidiert, muss eine Wahl durchgeführt werden. Weil aber nur Sutter für die Wahl gemeldet ist, gilt jede Stimme für eine andere Person als ungültig.

Das ist seit etwas mehr als zehn Jahren so. Man erinnere sich an die Präsidentschaft von Bernhard Antener (SP). Mehrmals trat er ohne Gegenkandidaten zu den Wahlen an, oft gewann er die Wahl mit über 90 Prozent der Stimmen. In den Wahlergebnissen bis 2005 werden aber noch Stimmen für «Verschiedene» aufgelistet. Erst seit einem Kantonsentscheid Ende der Nullerjahre ist es nicht mehr möglich, jede stimmberechtigte Person in der Gemeinde zum Präsidenten oder zur Präsidentin zu wählen. Seither sind bis hinauf in den Regierungsrat nur noch Exekutivmitglieder wählbar, die sich auch haben aufstellen lassen.