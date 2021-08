Streitbarer Seriensieger – Darum ist Novak Djokovic so unbeliebt Der Serbe greift am US Open nach dem Kalender-Grand-Slam. Doch so oft er gewinnt, viele Herzen bleiben ihm verschlossen. Daran ist er nur teilweise schuldig. Simon Graf

Novak Djokovic verschenkt nach dem Wimbledon-Titel sein Herz. Doch wer will es? Foto: Peter Nicholls (Getty Images)

Selbst in der Stunde seines grossen Triumphs wurde Novak Djokovic von Roger Federer in den Schatten gestellt. Der Serbe zog Anfang Juli in Wimbledon mit seinem 20. Grand-Slam-Titel mit dem Schweizer und Rafael Nadal gleich, und Federer beglückwünschte ihn auf Twitter: «Gratuliere Novak zum 20. Major. Ich bin stolz, die Gelegenheit zu haben, in dieser speziellen Ära von Tennischampions zu spielen. Wunderbare Leistung, gut gemacht!»

Die Message erzielte über 205’000 Likes und 21’000 Retweets und damit eine deutlich grössere Reichweite als alle Posts, auf denen Djokovic selber seinen grossen Sieg zelebrierte. Und sie wurde gemeinhin gefeiert als Zeichen der Grandezza Federers. Dabei hatte der Schweizer im Herbst zuvor, als Rafael Nadal in Paris Nummer 20 erreicht hatte, eine viel ausführlichere Huldigung geschrieben, ja geradezu eine Liebeserklärung.