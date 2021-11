Rares Langnauer Erfolgserlebnis – Darum ist dieser Kantersieg mit Vorsicht zu geniessen Die SCL Tigers glänzen beim 8:2 über Ajoie, sogar die Schweizer Stürmer treffen. Das mag dem Selbstvertrauen dienlich sein – doch tun die Emmentaler gut daran, den Sieg richtig einzuordnen. Marco Oppliger

Mit viel Zug zum Tor: Michael Loosli (rechts) beendete am Samstag im 20. Spiel für Langnau seinen Torbann. Er steht damit sinnbildlich für die Leistung der Schweizer Stürmer der Tigers. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Wie lässt sich die Stimmung in einer Eishockeygarderobe am besten messen? Anhand des Lärmpegels! Am späten Samstagabend also dröhnt aus der Kabine der SCL Tigers laute Partymusik. Ein Schmankerl sei erwähnt, der Hit von Almklausi: «Wie heisst die Mutter von Niki Lauda? Mama Laudaaa».

Der Krach fällt auf, und dies nicht der hochstehenden Texte wegen. Wo immer die SCL Tigers in den letzten Wochen spielten, nach der Partie herrschte hinter verschlossener Türe jeweils Ruhe. Sieben Niederlagen in Folge bezog die Equipe von Jason O’Leary. Die Konsequenz: Der Fall auf den zweitletzten Tabellenplatz und ein bereits erheblicher Abstand auf den zum Pre-Playoff berechtigten Rang 10.