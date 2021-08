Regionalgefängnis Burgdorf – Darum ist das Handyverbot eine Herausforderung Michel Krähenbühl ist dafür verantwortlich, dass die Häftlinge keine Mobiltelefone in die Zellen schmuggeln. Das Problem sieht er aber anderswo. Regina Schneeberger

Hier sieht es fast wie am Flughafen aus: Michel Krähenbühl zeigt den Aufnahmeraum des Gefängnisses. Foto: Franziska Rothenbühler

Wir pflegen damit soziale Kontakte, erledigen unsere Bankgeschäfte, vereinbaren Arzttermine. Ohne Handy geht heutzutage fast nichts mehr. Straftäter aber müssen ihr Gerät abgeben, sobald sie ins Gefängnis kommen. Schweizweit sind Handys in allen geschlossenen Vollzugsanstalten verboten. An Lösungen, um illegale Mobiltelefone aufzuspüren, wird derzeit intensiv geforscht. So entwickelte ein Team der Berner Fachhochschule kürzlich ein System, das Handys lokalisieren kann.

Auch im Regionalgefängnis Burgdorf gibt es einen ausgeklügelten Sicherheitsapparat, um den Schmuggel von Handys zu verhindern. Wir treffen den Leiter Sicherheit, Michel Krähenbühl. Erst einmal aber heisst es: Handy abgeben. Das gilt ausnahmslos für alle Besuchenden. Der Mitarbeiter am Empfang fährt eine Schublade aus, zieht das Gerät ein.