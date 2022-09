Abstimmung über Massentierhaltung – Darum gehts bei der Massentier­haltungs­initiative Am 25. September stimmen wir darüber ab, ob die Nutztiere künftig bessere Lebensbedingungen haben sollen. Was ändert sich? Und wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich da? Alessandra Paone Stefan Häne

Legehühner in Dürnten im Kanton Zürich. Foto: Keystone

Was will die Initiative?

Die Tierrechtsbewegung Sentience Politics hat die Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz» 2018 lanciert. Diese will die Würde des Tieres in der landwirtschaftlichen Tierhaltung schützen und Massentierhaltung verbieten. Der Bund soll Kriterien für die Unterbringung, den Auslauf, die Anzahl gehaltener Tiere und die Schlachtung festlegen. Die Anforderungen sollen mindestens den Bio-Suisse-Richtlinien von 2018 entsprechen. Die neue Verfassungsbestimmung soll zudem auch für den Import von tierischen Produkten gelten.