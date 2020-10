Strassenverkehr in Langenthal – Darum drängt dieser Millionenkredit Es geht um viel Geld beim Agglomerationsprogramm in der Stadt. Ob es sich wie geplant umsetzen lässt, wird wohl an der Urne entschieden. Julian Perrenoud

Die St.-Urban-Strasse ist für Fussgängerinnen und Velofahrer nicht ideal. Das Trottoir rechts soll aber bald durchgängig werden. Foto: Daniel Fuchs

Die Massnahmenliste ist lang: von Projekten zum Fuss- und Veloverkehr beim Bahnhof über neu geführte Buslinien und sanierte Haltestellen bis hin zur Entlastung der Innenstadt. In Langenthal sind im Rahmen des dritten Agglomerationsprogramms total 14 Bauprojekte an noch mehr Standorten geplant. Sie sollen in den Jahren 2023 bis 2027 realisiert werden. Davon profitiert dereinst vor allem der Fuss- und Veloverkehr. Die Massnahmen sollen zudem gemeinsam mit dem Buslinienkonzept umgesetzt werden.

Die Infrastrukturprojekte sind zeitintensiv und teuer – umso wichtiger ist für die Stadt die Hilfe von Bund und Kanton Bern. Beide haben das Agglo-Konzept gewürdigt und die Mitfinanzierung zugesichert. Bei Gesamtinvestitionen von über 40 Millionen Franken ist das ein entscheidender Faktor. Zuvor muss jedoch die Stadt selber tief in die Taschen greifen: Zur Finanzierung und Planung des Vorhabens braucht es einen Rahmenkredit von 3,81 Millionen Franken.