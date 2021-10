Umfrage zur Zahlungsbereitschaft – So gespalten ist die Schweiz in der Klimakrise

Umfrage zur Zahlungsbereitschaft – Wer für den Klimaschutz zahlen will – und wer nicht Die grosse Umfrage von Tamedia und 20 Minuten zeigt, wie gespalten das Land in der Klimakrise ist. Stellvertretend dafür stehen Vielfahrer Mert Gündüz und Ursula Dold, Bewohnerin einer Ökosiedlung. Dominik Balmer

Mit seinem schwarzen SUV fährt Mert Gündüz 200’000 Kilometer im Jahr. Er will nicht zugunsten des Klimaschutzes mehr für das Benzin zahlen. Foto: Michele Limina

Um 6.32 Uhr morgens schreibt Mert Gündüz trotzig an die Redaktion: «Ich habe bei allen Fragen «nichts» gewählt. Das Leben ist schon hart genug. Vor zwei Jahren kostete ein Laugengipfeli mit Ei in der Bäckerei noch 4.50 Franken, heute sind es 5.20 Franken.»

Gündüz hat eben als einer der ersten die grosse Klimaumfrage ausgefüllt, die Tamedia und 20 Minuten im Oktober durchführten. Die Leitfrage war: Wie viel würden die Schweizerinnen und Schweizer für mehr Klimaschutz bezahlen?

Im Juni scheiterte das neue CO₂-Gesetz an der Urne – laut Umfragen vor allem, weil es dem Volk zu teuer war. Am Sonntag startet die Weltklimakonferenz, und der Bundesrat arbeitet hektisch an einem neuen Gesetz. Zeit also, der Bevölkerung den Puls zu fühlen. Wie weit geht nun ihre freiwillige Zahlungsbereitschaft beim Autofahren, Fliegen, Heizen und Kleiderkaufen?