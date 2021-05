Unterschätzte Gefahr – Darum bauen Allergiker häufiger Unfälle Für fast zwei Millionen Menschen in der Schweiz ist Heuschnupfen buchstäblich ein Reizwort. Doch den wenigsten ist bewusst, dass ihre Pollenallergie auch ein Unfallrisiko darstellt. Susanne Stettler

Laufende Nase, tränende Augen , Niesattacken : Pollenallergiker sind in ihrer Fahrtüchtigkeit oft eingeschränkt. Foto: Getty Images

Eine Studie des Berliner Charité-Krankenhauses spricht eine deutliche Sprache: 13 Prozent der befragten Pollenallergikerinnen und Pollenallergiker sagen, dass sie wegen ihrer Beschwerden nicht Auto fahren konnten, und 7 Prozent sehen sogar einen Zusammenhang zwischen ihrem Heuschnupfen und einem von ihnen verursachten Unfall oder Beinahe-Unfall.

Laut Studienleiter Torsten Zuberbier, Leiter der Allergieforschung an der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Charité, liegt die Ursache von mindestens 7 Prozent aller Unfälle in einer Allergie: «Auch wenn es nur Bruchteile von Sekunden sind, so führen die reflexartig geschlossenen Augen beim Niesen doch für etliche Meter zu einem Blindflug.»