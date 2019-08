Darlehen als Alternative zum Stipendium

Arnold wollte an jener Universität Physik studieren, die schon Albert Einstein besuchte – an der ETH. 5000 Euro Erspartes nahm der damals 18-Jährige aus Deutschland mit in die Schweiz. «Ich komme aus der Unterschicht. Für mich war das unglaublich viel», sagt Arnold. Wenn er ehrlich sei, habe er sich die Frage, ob dieser Betrag ausreichen werde, nie gestellt: «Ich war überzeugt: Wenn das andere hinkriegen, dann auch ich.»

Seinen Start ins Studium bezeichnet Arnold als traumhaft: Er findet einen Nebenjob als Hilfsassistent in einer ETH-Bibliothek, das Leben an der Hochschule gefällt ihm. Nach acht Monaten verursacht der Blick auf das Konto das erste Mal ein ungutes Gefühl: «Verflucht, das Geld geht schneller weg als gedacht.» Insbesondere die hohen Lebensunterhaltskosten schockieren Arnold. Er bittet Grosseltern und Freunde, ihm einen Zustupf zu senden. Das habe wieder für ein paar Tage gereicht. «Doch ich hatte vermehrt Existenzängste», sagt Arnold.

Er fährt das Arbeitspensum hoch. Gleichzeitig leiden seine Noten, und der Schlaf bleibt aus: «Wenn dein Konto immerzu leer ist, dann bist du nicht mehr ­motiviert, dich am Abend hinzusetzen und zu studieren.»

Als er in Deutschland Stipendien beantragt, blitzt er ab: Sein Einkommen aus dem Schweizer Nebenjob ist zu hoch. Auch ­gehörte er aus formalen Gründen nicht zu den rund 400 Personen, die direkt an der ETH ein sogenanntes soziales Stipendium beziehen können.

Mehr für einzelne Bezüger

Die Kantone gaben 2018 rund 364 Millionen Franken für Ausbildungsbeiträge aus, 95 Prozent davon in Form von Stipendien. Das zeigen die neuen Zahlen des Bundesamts für Statistik. In Zürich wurden für Studierende an Hochschulen und Unis überdurchschnittlich hohe Beträge (10954 Franken) für einen unterdurchschnittlichen Anteil Stipendienbezüger (1477 Personen) verzeichnet. Dies entspricht ­gerade einmal 3 Prozent aller Studierenden dieser Stufe.

In Graubünden erhielten derweil mehr als 20 Prozent Beiträge. «Der verhältnismässig kleine Anteil Bezüger kann darauf hindeuten, dass es in Zürich administrativ schwierig sein kann, Stipendien zu erhalten, und dass die Mindestanforderungen dafür zu hoch sind», sagt Nino Wilkins, Co-Präsident des Verbands der Schweizer Studierendenschaften (VSS). Zwar sei Zürich nicht der schlechteste Kanton, was das ­Stipendienwesen angehe, dennoch würden lange nicht alle Personen unterstützt, die in Not seien.