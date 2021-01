Der Leistungsträger bleibt – Dario Kummer verlängert beim SCL Der SC Langenthal hat den Vertrag mit dem Eigengewächs um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2023/24 verlängert. Der 26-Jährige stürmt seit 2016 in der 1. Mannschaft der Oberaargauer.

Für drei weitere Jahre beim SC Langenthal: Dario Kummer (vorne). Foto: Marcel Bieri

Der SC Langenthal hat den Vertrag mit Dario Kummer um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2023/24 verlängert. Dies teilte der Club am Freitag mit. Das Eigengewächs wurde beim SCL ausgebildet und wechselte 2011 in die U20-Mannschaft des SC Bern. In der Saison 2014/15 debütierte der Center in der damaligen NLB beim HC Ajoie. Mit den Jurassiern feierte Kummer im Frühling 2016 seinen ersten Schweizermeistertitel in der zweithöchsten Liga.