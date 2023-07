Darian Males wechselt zu YB – YB stiehlt dem FCB den Topskorer Noch fehlt die offizielle Bestätigung. Doch Darian Males wird künftig für die Young Boys spielen. Und nicht mehr für den FC Basel, bei dem er Topskorer war. Dominic Wuillemin Oliver Gut

Darian Males könnte ab diesem Sommer für den Schweizer Meister auf Torejagd gehen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Einst war es gerade andersrum. Einst war der FC Basel der Club, der YB die Leistungsträger abwarb. Und nicht umgekehrt.

YB verpflichtet Darian Males. Der Flügel war in der vergangenen Saison immerhin Topskorer des FC Basel – noch vor Zeki Amdouni, dem umworbenen Stürmer, der in den letzten Monaten die Fussballschweiz im Sturm erobert hat.

So schreibt das der «Blick», während die offizielle Bestätigung noch fehlt. Doch auch Informationen dieser Zeitung deuten stark darauf hin, dass dieser Transfer-Hammer in den nächsten Stunden oder Tagen offizialisiert wird. YB schwächt Basel und fügt seinem Mittelfeld einen weiteren prominenten Namen hinzu, obwohl das Gedränge in diesem Mannschaftsteil bereits beachtlich ist und keine Not bestanden hätte. Es ist eine Demonstration der Stärke.

Wobei: Males steht noch bei Inter Mailand unter Vertrag, die Italiener überwiesen 2020 2,5 Millionen Euro für ihn an Luzern. Für die Italiener hat er allerdings keine einzige Minute absolviert, er war vielmehr ein Investitionsobjekt, eine Spekulation, in der Hoffnung, dass sein Wert erheblich ansteigen würde.

Das ist zwar nicht eingetreten. Inter dürfte von YB ungefähr jenen Betrag erhalten, den die Italiener vor drei Jahren für den Innerschweizer ausgaben. Aber Males gehört in seiner Altersgruppe dennoch zu den besten Schweizer Spielern. Für Basel bestritt er vergangene Saison 47 Einsätze und sammelte dabei auch dank seines starken linken Fusses 28 Skorerpunkte (11 Tore, 17 Assists). Er will nun bei YB den nächsten Schritt machen, damit es dann irgendwann doch noch für Einsätze in einer Topliga reicht.



Dominic Wuillemin schreibt für Tamedia über Sportthemen – mit Fokus auf Fussball und YB. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat er an der ZHAW Journalismus und Kommunikation studiert. Mehr Infos Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.