Kolumne «Das Wundern von Bern» – Darf sich der Bankräuber auch am Willkommensdesk melden? Unser Autor erlebt am Berner Bundesplatz die Bank als Erlebnislandschaft und denkt etwas nostalgisch zurück an Herrn Mäusli, seinen ersten Finanzberater. Alexander Sury

Hier noch unbelebt: Die Schalterhalle der Berner Kantonalbank am Bundesplatz sieht jetzt aus wie eine temporäre Wohngemeinschaft der Stadtnomaden. Foto: Berner Kantonalbank

Ich sitze in der ehemaligen Schalterhalle einer Bank, die jetzt ein Wohnzimmer ist. Soeben bin ich wie ein alter Bekannter begrüsst worden von einer Bankangestellten, die jetzt an einem Willkommensdesk steht. Gemütlich sind sie, die Sofas und Sessel am Sitz der Berner Kantonalbank am Bundesplatz.

Ja, das klassische Schaltergeschäft verschwindet mit der Digitalisierung immer mehr. Die Zeiten ändern sich und die Transaktionsbedürfnisse der Kunden mit ihnen. Der Umbau der Kundenzone in ein Begegnungszentrum ist kürzlich abgeschlossen worden. Hier lässt sich jetzt wirklich locker abhängen und chillen. Im Halbkreis um die Lounge aufgestellt ist ein doppelstöckiger Pflanzenturm – der einen wahrscheinlich irgendwie beschützen soll, aber eher wirkt wie eine Kompanie, die im Halbkreis zum Fotosynthese-Rapport antreten muss.