Debatte um Dave Chappelle – Darf man über Transmenschen Witze machen? Weltweit demonstrieren Netflix-Mitarbeiter gegen Komiker Dave Chappelle, sein Special «The Closer» sei transfeindlich und solle abgesetzt werden. Dabei haben wir solche Formate nötiger denn je. Michèle Binswanger

Macht sich über alles und jeden lustig: Komiker Dave Chappelle. Foto: PD

Die Erregungskurve zeigt steil nach oben. Auch Wochen nach dem Start des Netflix-Special «The Closer» wird demonstriert, werden wütende Aufrufe unterzeichnet und in den sozialen Medien ist die Hölle los. Der Grund für den Protest heisst Dave Chappelle. Was hat er getan? Minderjährige angegrabscht, junge Frauen mit Geld aus der Unternehmenskasse bestochen? Nein. Er hat Witze gemacht.

Chappelle ist ein Komikgenie. Er kann auf eine über 30-jährige Karriere zurückblicken, in der er sich über alles und jeden lustig gemacht hat: über Schwarze, Weisse, Juden, Latinos, Cracksüchtige, Schwule und Lesben, Kinder. Seine Witze sind nicht immer leicht verdaulich, denn sie sprechen ernste Dinge an. Sein Lieblingsthema ist der alltägliche und historische Rassismus, den er immer wieder blossstellt. Niemand wird verschont, auch über sich selbst und die Seinen macht Chappelle sich gern lustig: Konsequent führt er die blinden Flecken, Paradoxien und Widersprüche vor, die sich bei jedem Menschen finden und viel mehr noch bei Gruppen und ihren Ideologien. Genau das ist es, was ihn so gut macht.