Sommerserie: Darf man das? (10) – Darf man in kurzen Hosen ins Büro? Wie viel textiles Laisser-faire erträgt das Büro? Solcherlei Stilfragen sind besonders nach den Sommerferien aktuell, und deshalb geht die Sittenpolizei ein letztes Mal auf Patrouille. Martin Burkhalter , Flavia Von Gunten , Mirjam Comtesse

Ungebügelte, kurze Hosen: Ein No-go im Büroalltag? Foto: Beat Mathys

Darf man im Trägerleibchen, mit kurzen Hosen und Flipflops im Büro auftauchen?

mjc: Badibekleidung gehört in die Badi und nicht ins Büro, deshalb: Nein, auf keinen Fall.

mbu: Ich bin ja schon froh, dass man sich heutzutage für die Arbeit nicht mehr so förmlich kleiden muss. Gerade im Sommer. Rot leuchtende und glänzende Köpfe, die aus eng geschnürten Hemdkragen hervorlugen, hatten für mich immer schon etwas Mitleiderregendes. Andererseits bin ich doch der Meinung, dass Kleider Leute machen und ein adäquates Äusseres sich für den Büroalltag gehört. An kurze Hosen kann ich mich da nur schwer gewöhnen, auch wenn sie inzwischen salonfähig geworden sind. Und was Flipflops angeht: Die fand ich schon immer furchtbar. Unentschuldbar sind die bei Männern.

fvg: Ich hasse Generalisierungen. Es macht doch einen Unterschied, ob das Trägerleibchen, die kurzen Hosen und die Flipflops aus der Bade-Abteilung eines Sportgeschäftes stammen oder aus einem etwas eleganteren Modegeschäft. Wichtig bei den Flipflops: Bitte ein Modell mit fester Sohle wählen, das nicht so heftig tätscht beim Treppenlaufen.

Heute bei der Sittenpolizei Infos einblenden Martin Burkhalter (mbu), 36, trägt nie, nie, nie Flipflops und muss sich nach Wein am Mittag erstmal hinlegen (leider). Mirjam Comtesse (mjc), 41, trinkt gerne mal ein Bier beim Interview und ist überzeugt, dass das Gespräch so besser wird. Flavia von Gunten (fvg), 22, hat schon Joghurt im Büro gegessen.

Darf man Alkohol trinken beim Business-Meeting?

mjc: Ja, ein Bier oder ein Glas Wein liegen durchaus drin. Peinlich wird es erst, wenn man offensichtlich beschwipst ist. Es empfiehlt sich, sein eigenes Limit zu kennen und vorher aufzuhören.

mbu: Unbedingt. Wer das für unangemessen hält, ist, pardon, ein Langweiler, oder noch schlimmer: eine Spiesserin. Schade nur, dass man mit zunehmendem Alter diese köstlichen Freuden nicht mehr so leicht wegsteckt. Arbeits-Nachmittage mit vollem Magen und Rotwein im Blut sind inzwischen reinste Tortur.

fvg: Die Zwecke, für die sich Leute zu einem Business-Meeting versammeln, können vielfältig sein. Trifft man sich, um kreative Ideen für eine neue Geschäftsidee zu entwickeln? Geht es darum, einen folgenschweren Vertrag abzuschliessen? Jeder Inhalt des Meetings stellt andere Anforderungen an den Geisteszustand. Ob Alkohol diesem zuträglich ist, sollte jeder Mensch selber abschätzen können.

Darf man im Büro ein Joghurt essen?

mjc: Ich hatte mal einen Bürokollegen, der fand das absolut furchtbar. Das Geräusch, das der Löffel macht, wenn er am Becher anstösst, war für ihn widerlich. Trotzdem habe ich es immer wieder mal getan. Weil ein Joghurt doch viel angenehmer ist für das Umfeld, als wenn man am Arbeitsplatz einen stinkenden Döner isst.

fvg: Ehrlich gesagt erkenne ich nicht, welche Grenze mit diesem Vorhaben überschritten werden soll. Ist es die Klecker-Gefahr, die hinter jedem zum Mund geführten, mit der halbflüssigen Speise beladenen Löffel lauert? Oder sind es die allfälligen – mit der Konsistenz verbundenen – Schmatzgeräusche? Vielleicht erscheint es der Fragestellerin einer erwachsenen Person unwürdig, wenn diese genüsslich in der cremigen Substanz rührt und dabei verträumt in Erinnerungen an unbeschwerte Kindheitstage schwelgt, die stets mit dem obligaten Schoggijoghurt zum Frühstück ihren Lauf nahmen. Ich hoffe, dass meine Kolleginnen den Clou der Frage erkennen. Derweilen gönne ich mir einen Becher Sojajoghurt. (Ah, die Kuhmilch! Vielleicht liegt ja da der Haken.)

mbu: Es geht nicht nur um ein Joghurt. Auch wenn das schlabbernde Geräusch beim Verzehr etwas Abstossendes hat. Wie in öffentlichen Verkehrsmitteln ist es auch im Büro einfach nur schrecklich, jemandem beim Essen zusehen zu müssen. Je nach Gericht kommen noch unangenehme Gerüche hinzu. Also eigentlich: Man darf nicht. Da sich das Essen am Arbeitsplatz aber eingebürgert hat, ich meist nur etwas Kleines zu mir nehme und vor allem nichts trauriger und umständlicher finde, als auf einer Parkbank ein Take-away-Menü zu essen, sieht man auch mich immer öfters ein Joghurt am Arbeitsplatz schlabbern. Schuldig im Sinne der Anklage.