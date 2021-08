Geldblog: Standardisierte Verträge – Darf ich Kleingedrucktes im Hypothekarvertrag ignorieren? Martin Spieler zeigt auf, worauf man bei Offerten von Banken achten und welche Vertragsklauseln man kennen sollte. Martin Spieler

Riskant oder nur kompliziert? Hypothekarnehmer sollten alle Inhalte des Vertrages verstehen und gutheissen. Illustration: Chrisitina Baeriswyl

Ich bin daran, eine neue Hypothek für mein Haus abzuschliessen. Das Angebot der CS ist interessant. Doch der Rahmenvertrag zu den Grundpfandkrediten beinhaltet neben branchenüblichen Bestimmungen auch die Übertragbarkeit der Hypotheken auf einen Dritten im Inland wie im Ausland. Diesen speziellen Passus habe ich noch nie gesehen. Soll ich das ausschliessen? Was meinen Sie dazu? Leserfrage von E.H.

Wenn man das Kleingedruckte in den Verträgen von Banken genau liest, stösst man immer wieder mal auf interessante Aspekte, so wie Ihnen dies bei der Prüfung des Rahmenvertrages für Hypotheken der Grossbank Credit Suisse ergangen ist. Die von Ihnen angesprochenen Vertragspunkte, welche die Einsetzung eines Treuhänders und die Übertragung der Hypothek auf Dritte im In- und Ausland betreffen, sind in der Tat erklärungsbedürftig. Allerdings ist die Grossbank mit solchen Vertragselementen keineswegs alleine. Auch andere Banken haben solche Elemente in ihre Hypotheken-Rahmenverträge aufgenommen. Konkret geht es dabei um die Möglichkeiten zur Refinanzierung, welche sich die Banken damit offen halten wollen.