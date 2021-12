Geschenkideen aus dem Oberland – Darf es zu Weihnachten ein «Späck-Bsteck» sein? Ihre Liebsten mögen Musik, sind Feinschmecker oder vertreiben sich die Zeit gerne beim Spielen? Wir liefern die passende Geschenkidee aus der Region.

Handgemachte Holzspielsachen

Ein Spielzeugstall, ein Lastwagen mit Steuerung oder ein Schaukeltöff (ähnlich eines Schaukelpferds) mit elegant geformtem Auspuff, bestehend aus der gebogenen Lehne eines alten Wiener Stuhls – all diese Spielsachen stellt Rudolf Schweizer in stundenlanger Handarbeit in seiner Werkstatt zu Hause in Steffisburg her.

Die Auspuffrohre des Töffs sind aus einem alten Wiener Stuhl gefertigt. Foto: Janine Zürcher

Das handwerkliche Können hat sich der 85-Jährige selbst angeeignet. «Ich habe damit begonnen, als unsere unterdessen erwachsenen Enkelkinder zur Welt gekommen sind», sagt der siebenfache Grossvater. In die Werkstatt zieht es ihn vor allem bei schlechtem Wetter. Dann fertigt er aus verschiedenen Hölzern Spielsachen. «Am liebsten arbeite ich mit Lindenholz, weil es angenehm weich ist», erklärt Schweizer. Auch Buche, Tanne, Ahorn oder Esche kommen zum Einsatz. Seine Arbeiten sind zum Grossteil naturbelassen – abgesehen vom Stalldach des Spielzeugstalls: «Dieses sieht gebeizt besser aus.»