Leser fragen – Darf die Pensionskasse die Rente plafonieren? Welche Ansprüche die Versicherten haben, wenn sie überschüssiges Kapital auf dem Vorsorgekonto haben und was Abonnenten tun können, wenn ihnen das Zeitungsabo ungewollt verlängert wird. Antworten von unserer Expertin. Andrea Fischer

Der Vorsorgeausgleich bei einer Scheidung kann dazu führen, dass Versicherte zu viel Kapital in der Pensionskasse haben. Foto: Urs Jaudas

Darf die Pensionskasse die Rente plafonieren?

Bei der Scheidung musste ich mein Pensionskassenguthaben mit meiner Frau teilen. Sie hat sich ihren Anteil auf die Pensionskasse überweisen lassen. Dadurch erhöhte sich ihr Sparguthaben: Es liegt nun offenbar deutlich über dem Maximum, der ihrem Lohn entspricht. Laut Angaben der Pensionskasse wird meiner Ex-Frau deshalb bei der Pensionierung in ein paar Jahren das überschüssige Kapital in bar ausbezahlt. Sie würde aber lieber das gesamte Guthaben als Rente beziehen. Hat meine Ex-Frau per Gesetz nicht einen Anspruch darauf, oder darf die Pensionskasse die Rente plafonieren?