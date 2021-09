Beratungshotline zum Arbeitsrecht – Darf der Chef fragen, ob ich ein Zertifikat habe? Beratungshotline Corona hat unser Leben auch im Arbeitsrecht verändert. Diese Fragen stellen sich derzeit oft im Job. Am Mittwoch geben Ihnen die Experten Antworten zu weiteren Fragen. Rahel Guggisberg

Im Büro stellen sich wegen Corona neue arbeitsrechtliche Fragen. Foto: Getty Images

1. Muss ich meine Ferien beziehen, wenn ich nicht verreisen kann, weil ich Corona-positiv bin?

Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Nachholen der Ferientage, wenn er während der Ferien erkrankt oder verunfallt und dadurch der Erholungszweck der Ferien verunmöglicht wird. Muss ein Arbeitnehmer, welcher positiv auf Corona getestet wurde, während seiner Ferien unverschuldet auf ärztliche oder behördliche Anordnung hin in Quarantäne oder Isolation, sind die entsprechenden Ferientage somit in der Regel wieder gutzuschreiben. Der Grund: Eine Quarantäne oder Isolation verunmöglicht den Erholungszweck der Ferien meist. Haben Sie keine gesundheitlichen Nebenwirkungen, können Sie sich trotzdem erholen, auch dann, wenn Sie nicht verreisen können. In diesem Fall müssten Sie die Ferientage normal beziehen.