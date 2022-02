Keine Ruhe für Berner Beizer – Daran beissen sich die Wirte nun die Zähne aus Die Berner Gastronomen blicken trotz der möglichen Lockerungen nicht in eine rosige Zukunft. Vielmehr dürften sie von ihren alten Problemen eingeholt werden. Claudia Salzmann Alexandra Elia

Bald dürften Berner Gäste wohl ohne Zertifikate ins Restaurant. Das verschafft Berner Beizer etwas Luft, die sie für die früheren Probleme aber nötig haben. Foto: Nicole Philipp

Wer nächste Woche ein Restaurant besuchen will, muss sein Zertifikat womöglich nicht mehr griffbereit haben: So könnten bereits am 17. Februar mehrere der geltenden Corona-Massnahmen im Kanton Bern aufgehoben werden, darunter auch die Zertifikatspflicht. Die Kantonsregierung unterstützt die entsprechenden Pläne des Bundesrats, wobei wohl an der Maskenpflicht noch einige Wochen festgehalten werden soll.