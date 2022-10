Goldiwil-Schwendibach – Danuta Lukas wird neue Pfarrerin Seit Monaten war die Kirchgemeinde Goldiwil-Schwendibach ohne eigene Pfarrperson. Und plötzlich ging es ganz schnell.

Danuta Lukas wurde als neue Pfarrerin der Kirchgemeinde Goldiwil-Schwendibach gewählt. Foto: PD

An der eigens einberufenen ausserordentlichen Versammlung wählten die Mitglieder der Kirchgemeinde Goldiwil-Schwendibach unlängst eine neue Pfarrerin. Eröffnet und geleitet wurde die Zusammenkunft von Kirchgemeinderatspräsidentin Dorothee Waldvogel. «Verena Schär informierte die anwesenden Gemeindemitglieder als Präsidentin der Findungskommission darüber, wie man auf die Suche gegangen war, wie viele Bewerbungen es zu sichten gegeben hatte und für welche Person man sich am Ende entschieden hat: Danuta Lukas», schreibt die Kirchgemeinde in einer Medienmitteilung.

Danuta Lukas wurde 1970 in Polen geboren. Sie wuchs in einer ländlichen Gegend auf, studierte später Theologie in Polen und Deutschland, war im kirchlichen Journalismus und bei ökumenischen Organisationen tätig. Seit sechs Jahren lebt sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Genf.

Antritt per 1. Dezember

Sie bildete sich weiter in klinischer Seelsorge und entschloss sich, ihren Traum, Pfarrerin zu sein, wahr werden zu lassen. Auf ein Praktikum in Bern-Bümpliz folgte ein 14-monatiges Vikariat in Ursenbach. Heute ist Danuta Lukas ordinierte Pfarrerin und wird am 1. Dezember ihre erste Stelle mit einem Pensum von 60 Prozent bei der Kirchgemeinde Goldiwil-Schwendibach antreten.

Nach der Versammlung offerierte der Kirchgemeinderat einen kleinen Apéro. Viele nutzten die Gelegenheit, Frau Lukas willkommen zu heissen. «Die Freude darüber, dass Goldiwil-Schwendibach bald wieder eine eigene Pfarrperson haben wird, war überall zu sehen und zu spüren», schliesst die Mitteilung.



PD

