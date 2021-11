Corona-Drama in Deutschland – « … dann wird man ein schlimmes Weihnachtsfest haben» Woche für Woche warnte der Chef des deutschen Robert-Koch-Instituts vor der vierten Welle. Nun ist die Geduld von Lothar Wieler am Ende. Henrike Rossbach

Die Corona-Landkarte Deutschlands wird immer röter: Lothar Wieler vor den Medien vergangene Woche. Foto: Keystone

Lothar Wieler beginnt die Onlinediskussion mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) am Mittwochabend mit einer Untertreibung. «Ich werde einen Vortrag halten», sagt er und klickt sich schon durch die ersten Seiten seiner Präsentation.

Einen Tag später wird das Hashtag #DankeWieler die deutschen Twitter-Charts anführen, Zehntausende werden allein auf Youtube das offizielle Video von Wielers Auftritt angeklickt haben, plus all die grossflächig über das Internet verstreuten «Best-of»-Schnipsel. Was ist passiert?

Zurück also zu Wieler, der von Kretschmer gebeten wird, «uns ein Stück weit mitzunehmen und uns Ihre Meinung zu übermitteln». Der Präsident des Robert-Koch-Instituts bedankt sich artig für die Gelegenheit, dann tauchen schon die ersten Zahlen auf. «Das Übliche», sagt Wieler, «die kennen Sie», bevor er zu den 0,8 Prozent der Corona-Infizierten kommt, die ihre Infektion derzeit im Schnitt nicht überleben.