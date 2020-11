Ex-Langnau-Coach Heinz Ehlers – «Dann wird euer Hintern versohlt» Im März verliess er Langnau freiwillig, nun sorgt Corona für Langeweile und Zweifel: Heinz Ehlers hat als dänischer Nationalcoach wenig zu tun. Eine Rückkehr in die Schweiz ist nicht ausgeschlossen. Philipp Rindlisbacher

Langnaus Erfolgscoach: Die SCL Tigers brachte Heinz Ehlers näher ans Tabellenmittelfeld heran. Es blieb aber stets eine Zweckgemeinschaft. Foto: Raphael Moser

Heinz Ehlers vermisst die Schweiz. Nicht Langnau, das wäre geheuchelt. Im Emmental hielt er sich jeweils so lange wie nötig, aber so kurz wie möglich auf. Nach den Trainings fuhr er schnurstracks zurück zu seiner Bleibe in Biel – was ihm im Club einige übel nahmen.

Vielmehr vermisst Ehlers das hiesige Wetter. Ein paar Grad kälter sei es daheim in Dänemark, «und es wird bereits um 16.15 Uhr dunkel. Das ist trist.» Ehlers wohnt in Aalborg, einer 100’000-Einwohner-Stadt nahe der Ostsee. Im März verliess er die Tigers, trotz weiterlaufendem Vertrag. Er war müde geworden vom ständigen Druck, aus wenig viel machen zu müssen. Er war zermürbt von den Reibereien mit gewissen Spielern und dem Vorstand. Und er hatte die Zusatzbelastung als dänischer Nationaltrainer unterschätzt. Ehlers konnte unbequem sein, in Langnau galt er als strenger, fordernder Coach. Letzten Winter jedoch handelte er weniger konsequent als üblich, wurde sich selbst untreu. «Ich war zu bequem und nicht mehr bereit, gewisse Kämpfe auszutragen. Es musste sich etwas ändern.»

Büro-Arbeit und Padel-Tennis

Nun ist Ehlers vollamtlicher Coach der Dänen. Doch wenn man so will, ist er selbst das nur auf Papier. Denn: Länderspiele hat es in diesem Jahr keine gegeben. Auch im Norden Europas wütet Corona wieder, das geplante Vierländerturnier Anfang November in Kopenhagen wurde abgesagt. Auch der Februar-Termin wackelt. Mit dem Reisen ist das so eine Sache in Dänemark, nach der Rückkehr sind zwei Wochen Quarantäne vorgeschrieben. So schaut sich Ehlers ausschliesslich Spiele in der heimischen Liga an, in der es erstaunlich unkompliziert zu- und hergeht. Die Regierung gleicht Verluste aus den Heimspielen ohne Zuschauer aus, in Quarantäne müssen Teams erst, wenn sieben Spieler positiv getestet worden sind.

«Danish Dynamite»: Sohn Nikolaj Ehlers verdient in der NHL Millionen, Vater Heinz ist eine der wichtigsten Figuren im dänischen Eishockey. Foto: Raphael Moser

Jede zweite Woche verbringt Ehlers zwei bis drei Tage am Verbandssitz in Kopenhagen. Spass macht ihm das nicht, Büroarbeit ist nicht sein Ding. Ab und zu sei ihm tatsächlich langweilig, sagt der 54-Jährige. Während in Corona-Zeiten viele mit Joggen oder Radfahren begonnen haben, spielt Ehlers nun Padel, ein dem Tennis verwandtes Rückschlagspiel, «bei dem man sich nicht viel bewegen muss», wie Ehlers grinsend festhält. Sohn Nikolaj, NHL-Star in Winnipeg, hat in Aalborg eine Villa mit viel Umschwung gekauft, er will auf dem Grundstück einen Padel-Platz bauen lassen. «So werde ich in Form bleiben», sagt Ehlers.

Erfolgreiche Zweckgemeinschaft

Zeit zum Spielen wird er vorderhand genug haben. Bezüglich der Durchführung der WM in Minsk und Riga (21. Mai bis 6. Juni 2021) ist Ehlers skeptisch, wegen Corona, aber auch aufgrund der politischen Unruhen in Weissrussland und der angespannten Lage zwischen den Co-Organisatoren. Der dänische Verband jedenfalls hat ihm das O.k. gegeben, um sich anderweitig umzuschauen; Ehlers dürfte zumindest temporär einen Club übernehmen, auch im Ausland. Einer Rückkehr in die Schweiz ist er nicht abgeneigt. Über die intensiven Kontakte im Spätsommer mit dem EHC Biel mag er nicht mehr sprechen. Den Seeländern steht er emotional noch immer nahe, 2008 hatte er sie in die NLA zurückgeführt.

«Ging es um mögliche Transfers, hiess es immer: keine Chance, zu teuer, geht nicht.» Heinz Ehlers

Zu Langnau ist das Verhältnis kühler, die grosse Liebe entwickelte sich nie zwischen Club und Trainer. Vielmehr war es eine erfolgreiche Zweckgemeinschaft. Mit Trainer Rikard Franzén und dessen Assistenten Jens Nielsen ist er in einer Whatsapp-Gruppe, nach Siegen schickt er Gratulationen. Ehlers, der ständig Verstärkungen forderte, hätte kaum Freude am aktuellen Team, dem es stärker denn je an individueller Klasse mangelt. «Wir hatten etwas bewegt», sagt er, «nach der Playoff-Teilnahme wäre die Chance da gewesen, einen grossen Schritt vorwärts zu kommen. Ging es um mögliche Transfers, hiess es aber immer: keine Chance, zu teuer, geht nicht.» Nur wegen der schönen Landschaft komme kein Spieler nach Langnau, das hätten noch immer nicht alle im Club begriffen.

In Zürich den Bann gebrochen

Den Abgang von den Tigers bereut Ehlers nicht. Er war erleichtert, wurde die letzte Saison abgebrochen, weil es für im Abstiegskampf hätte ungemütlich werden können. Nicht vergessen hat er die schönen Momente, «es gab schliesslich ein paar tolle Siege». 48 Prozent aller Partien gewann Langnau in der Ära Ehlers, von solch einer Bilanz hatten die meisten seiner Vorgänger nur träumen können.

Heute gastieren die Tigers bei den ZSC Lions, im Internet wird sich Ehlers übers Geschehen informieren. Viermal hat er in Zürich mit Langnau gewonnen, vor seiner Zeit waren die Emmentaler im Hallenstadion während achteinhalb Jahren sieglos geblieben. Besonders stolz sei er nach diesen Siegen gewesen, sagt Ehlers, weil die Differenz zwischen den Teams auf dem Papier monströs gewesen sei. «Während der Hinfahrt im Bus sagte ich den Jungs immer: Wenn ihr nicht Vollgas gebt, wird euer Hintern versohlt.»