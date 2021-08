Spektakuläre Flucht aus der DDR – Dann stieg der Arzt ins Wasser und schwamm einen Tag und eine Nacht Peter Döbler hatte eines Tages genug vom Arbeiter- und Bauernstaat. 1971, zehn Jahre nach dem Mauerbau, kämpfte er sich durch die Ostsee – fast 50 Kilometer weit, bis er den Westen erreichte. Peter Burghardt

Peter Döblers Flucht aus der DDR war derart aufsehenerregend , dass er sie – kaum war er in der damaligen BRD angekommen – für eine Illustrierte nachstellen musste. Foto: Ostsee Grenzturm e.V, Sammlung Döbler/Archiv Grenzturm e.V Kühlungsborn

Sommer 2021, die Ostsee glitzert, Touristen baden oder liegen in Strandkörben. «Das konnte sich doch keiner vorstellen», sagt Peter Döbler. Er sitzt an der Uferpromenade von Kühlungsborn, Mecklenburger Bucht. Stimmt, konnte sich keiner vorstellen, dass einer so verrückt ist.

Vor 50 Jahren stieg Peter Döbler hier im deutschen Osten ins Wasser und schwamm rüber in den Westen. 25 oder 26 Stunden lang, so um die 48 Kilometer, vielleicht noch mehr. In Fehmarn ging er wieder an Land.

Weisses Polohemd, weisse Shorts, weisse Slipper, grauweisse Haare, Hornbrille, Hörgerät, man sieht ihm seine 81 Jahre nicht an. Dr. Döbler, wie er sich am Telefon meldet, weil ja Patienten anrufen könnten, kommt an diesem Vormittag von der Nachtschicht für die Kassenärztliche Vereinigung aus Boltenhagen, obwohl er längst in Hamburg lebt. Die Rente reicht nicht, dafür hat er seine Freiheit zu sehr genossen.