Quiz: Welchen Song gibt es wirklich? – Dann singen wir uns die Sonne halt herbei Die Schlageretten sind am Ende ihres Lateins, was diesen Schlechtwettersommer angeht. Aber sie kennen viele Lieder, die den viel bescholtenen herbeizaubern könnten. Let’s quiz. Nina Kobelt

Davon träumen die meisten in diesem nasskalten Sommer: Sonne und Sorglosigkeit. Foto: Getty Images

Wir Schlageretten sind ja voll nervös: Am Wochenende steigt die Party des Jahres (also bis jetzt, muss man vielleicht sagen): Beatrice Egli und DJ Ötzi treten in Bern am «Summer in the City»-Festival auf – am gleichen Abend! Weil wir das kaum erwarten können, lenken wir uns derweil ab mit Kreuzworträtseln, Podcasthören und Wetterzaubern. Ja, genau: Wir singen, trällern, pfeifen, summen, schreien alle Schlagerlieder, die uns an den Sommer erinnern. Und diesen elenden Regen vertreiben könnten. Helfen Sie uns dabei: Welche Lieder gibt es wirklich?

Das sind die Schlageretten Infos einblenden Alle zwei Wochen schreiben Miriam Lenz und Nina Kobelt vom Musikblog Rockette über die Schlagerwelt im weitesten Sinne. So schlimm finden sie das mit Dauerregen nicht – es gibt ja genug Songs, die sie darüber hinwegtrösten. Zum Beispiel «Die Caprifischer» (warum, lesen Sie hier), bedingt auch die Cover von Giovanni Zarrella und per sempre: Al Bano & Romina Power, hier mehr darüber.

