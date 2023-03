Nach fünf Tagen Krisensitzungen schreiten Nationalbankpräsident Thomas Jordan (l.), Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Bundespräsident Alain Berset am Sonntag zur Verkündung der Übernahme der CS durch die UBS. Foto: Keystone (Peter Klaunzer)

Die politische Macht in der Schweiz sitzt in Bern, das Geld in Zürich.