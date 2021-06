Podcast zum Schweizer Nationalteam – «Dann musst du Xherdan Shaqiri rausnehmen» Was spricht vor dem Italien-Spiel für die Schweiz? Setzt sich Granit Xhaka selbst unter Druck, um besser zu spielen? Und was spricht dagegen, Xherdan Shaqiri draussen zu lassen? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Kann das gut kommen? Während die Schweizer sich gegen Wales zu einem 1:1 mühen, haben sich die Italiener beim 3:0 gegen die Türkei bereits in einen kleinen Rausch gespielt. Womit über die Rollenverteilung vor der Partie am Mittwoch endgültig kein Zweifel mehr besteht. Und doch finden wir in der neusten Ausgabe unseres Podcasts Gründe für wenigstens ein klein wenig Optimismus.

Zum Beispiel Thomas Schifferle, der findet: «Das Spiel gegen Italien ist für die Schweizer das einfachere als jenes gegen Wales. Weil in dieser Partie niemand etwas von ihnen erwartet.» Oder Samuel Burgener, der denkt: «Wir können uns bei Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka darauf verlassen, dass sie so viel Stolz haben, dass sie zeigen wollen, wie gut sie sind.»

Damit wäre der beunruhigend uninspirierte Auftritt der beiden designierten Teamleader gegen Wales ein Grund für eine Leistungssteigerung im weiteren Verlauf des Turniers. Wobei sich die Frage stellt, ob nicht Mario Gavranovic gegen Italien eine Chance in der Offensive erhalten sollte. «Dann musst du Shaqiri draussen lassen», sagt Schifferle. Und stellt sofort fest: «Das wird Trainer Vladimir Petkovic nie machen. Weil es sonst ein riesiges Aufjaulen gäbe. Und sich alles nur noch um Shaqiri drehen würde – und nicht mehr um die Mannschaft.»

Weiter besprechen wir im Podcast: wie es die Schweiz auch mit zwei Punkten in den Achtelfinal schaffen könnte. Warum sich Granit Xhaka öffentlich so hohe Ziele steckt. Und wieso die Uefa den Dänen nicht mehr Erholungszeit gegeben hat, nachdem sie miterleben mussten, wie ihr Teamkollege Christian Eriksen auf dem Feld wiederbelebt wurde.

