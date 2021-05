Kirche in Zeiten von Corona – «Dann muss die Kirche halt zu den Menschen gehen» Plötzlich zog die Kirchberger Pfarrerin Elisabeth Kiener mit einem Leiterwagen von Haustür zu Haustür. Susanne Graf

Elisabeth Kiener ist es ein Anliegen, den Menschen in ihrer Kirchgemeinde im Alltag zu begegnen. Foto: Nicole Philipp

Die Corona-Krise liess auch das Kirchberger Pfarrteam erfinderisch werden. Es nutzte jede Möglichkeit, in denen Gottesdienste laut den Vorgaben des Bundesrates möglich waren. Als nur 15 Personen erlaubt waren, fanden pro Sonntagvormittag drei Predigten statt. «Wir wollten niemanden abweisen», sagt Elisabeth Kiener.

Aber auch unter der Woche seien die Gläubigen eingeladen gewesen, Zeit in der Kirche zu verbringen. «Jeden Tag war ein Mitglied des Pfarrteams während zwei Stunden anwesend», berichtet Elisabeth Kiener und erinnert sich: «Daraus ergaben sich manchmal lustige Gespräche.» Überhaupt habe sie in dieser Zeit angefangen, die Menschen, mit denen sie etwas zu besprechen hatte, nicht ins nüchterne Kirchgemeindehaus einzuladen, sondern in die Kirche. «Das war sehr stimmig.»