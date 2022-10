Nach dem Tigers-Schützenfest – «… dann kann hier wirklich etwas entstehen» Beim 6:1 gegen Lugano überzeugt Langnau vor allem auch im Überzahlspiel. Steigerungspotenzial gibt es aber immer noch. Marco Keller

Sie feiern ein weiteres Powerplay-Tor gegen Lugano: Topskorer Pesonen und seine Teamkollegen Saarijärvi, Michaelis, Saarela und Berger. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Und dann ist sie auf einmal da. Jene spielerische Leichtigkeit, die ein Eishockey-Team immer wieder anstrebt, aber nur so selten findet, sie ist in der Ilfishalle angekommen. In Form von Toren von Flavio Schmutz, Marc Michaelis und Harri Pesonen, die mit dem 3:0, dem 4:0 und dem 5:0 jegliche Restspannung aus einer Partie nehmen, deren Verlauf in dieser Einseitigkeit wohl niemand prognostiziert hatte. Ein Tor ist schöner als das andere: Schmutz trifft millimetergenau in die entferntere hohe Ecke, Michaelis vollendet mittels Direktabnahme, und schliesslich lenkt Pesonen einen Masspass von Saarela unerreichbar ab.