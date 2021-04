SCB: Mario Koglers Erfolgspoker – «… dann hätten wir ein 70-Mann-Kader gebraucht» Auswärts nix, zu Hause fix: Weil dies für Zug und Bern gilt, steht es in der Serie 2:2. Das Erfolgsrezept kennen die Hauptstädter. Marco Keller

Er hatte in letzter Zeit oft den richtigen Riecher: Berns Trainer Mario Kogler ist es gelungen, dass sein Team in der entscheidenden Saisonphase immer noch Energie hat. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Schnurstracks in die Kabine. Den Tunnelblick montieren. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Eine Floskel natürlich oft, aber bei Tristan Scherwey beginnt die Vorbereitung auf die nächste Partie tatsächlich unmittelbar nach der Schlusssirene. Allein, auf dem Weg in die Garderobe wird er daran erinnert, dass ja noch 25 Fans auf die Huldigung ihrer Lieblinge warten. So macht der Freiburger kehrt und beteiligt sich an der Welle. «Sie haben es enorm verdient» dankt die Nummer 10 dem Häuflein Aufrechter, das erstmals seit Ende Oktober wieder einen Hauch von Stimmung in die Postfinance-Arena zaubern konnte. Und lacht: «Ich wusste gar nicht mehr, wie das geht.»