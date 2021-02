Solo-Brettspiele – Dann entführe ich halt die Kühe allein ins UFO Mit- oder gegeneinander spielen, bangen, hoffen, gewinnen – das Freizeitvergnügen schlechthin für viele Menschen liegt brach. Zeit, die besten Solospiele zu entdecken. Bernhard Zaugg

Gesellschaftsspiele boomen. Nicht erst seit der Pandemie, doch Corona hat den Trend verstärkt: Spieleverlage melden eine Verdoppelung des Absatzes vor Weihnachten gegenüber dem Jahr zuvor. Viele Leute entdecken jetzt, wenn ihre Spielerunden nicht stattfinden können, den Reiz von Solopartien. Wir stellen die sieben besten vor.

Fliegende Kühe

«Invasion of the Cow Snatchers» ist UFO-Fliegerei für Tüftlerinnen und Tüftler. Foto: pd

In «Invasion of the Cow Snatchers» wollen Ausserirdische Kühe von der Weide klauen. Ein wirklich schräges Szenario. Das Spiel enthält 60 Aufgaben in fünf Schwierigkeitsstufen. Die ersten sind einfach, dann wird es knifflig. Doch ungelöste Aufgaben lassen keine Ruhe, bis sie geschafft sind.