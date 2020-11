Aufsteller in schwierigen Zeiten – Pflegefachfrau erhält Dankeskarte von einer Unbekannten Ruth Spiess wies in einem Leserbrief auf die schwierige Situation der Pflegenden hin. Eine Leserin hat darauf reagiert und Ruth Spiess damit eine grosse Freude bereitet. Dominik Galliker

Auf meinen Leserbrief in der Ausgabe vom 28. Oktober habe ich eine hübsch geschmückte, herzliche Dankeskarte erhalten. Diese hat mich richtig beflügelt für die Abendschicht, die ich an diesem Tag hatte. Die Absenderin, die ich nicht kenne, schrieb, sie danke mir für den Leserbrief, wünsche mir Gesundheit und alles Gute. Ich habe mich sehr über diesen Aufsteller gefreut, da die Situation in der Pflege aktuell prekärer ist als im Frühling. In meiner Abteilung sind acht von zehn Zimmern von Covid-Verdächtigen, -Patienten und Personen in Quarantäne besetzt. Besonders schwierig ist die Situation für demente Akutpatienten, die weglaufgefährdet sind und bei denen es schwieriger ist, die Quarantänemassnahmen einzuhalten. Umso mehr habe ich mich über die Dankeskarte und auch über die Post gefreut, denn die Karte war nur mit den aus der Zeitung ersichtlichen Daten beschriftet: mit meinem Namen, der Berufsbezeichnung und «3000 Bern». Obwohl die genaue Adresse fehlte und ich in 3007 Bern wohne, wurde die Karte zugestellt. Vielen Dank. Ruth Spiess, Pflegefachfrau, Bern