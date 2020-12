Liebesgeschichten (3) – «Danke, Bruder Amor!» Diese Geschichten aus der Leserschaft beweisen: Die Liebe kann einen in jedem Alter treffen. Manchmal braucht es aber Menschen, die fest an sie glauben, wie bei Ursula Rohr. Melissa Burkhard

Hatten hartnäckige Verkuppler: Ursula Rohr und Christian Flükiger. Foto: Christian Pfander

Leider gehöre ich auch zu den gescheiterten Eheleuten. Trotzdem glaubte ich nach wie vor immer an die Liebe. Zum Glück gibt es Amor mit Pfeil und Bogen immer wieder in menschlicher Form. Bei mir waren das mein Bruder und meine Schwägerin. Sie versuchten mich mehr als vier Jahre lang mit einem Jodler zu verkuppeln, in dessen Jodlerclub auch meine Schwägerin singt und jodelt. Ich half mehrmals beim Servieren an den Konzerten des Clubs, ich war an geselligen Anlässen eingeladen, immer wieder wurden wir «zufälligerweise» zusammengebracht. Wir waren uns zwar sympathisch, aber wirklich klick hat es nicht gemacht, wir waren einfach beide zu scheu oder noch nicht bereit. Aber dank der Hartnäckigkeit der beiden Kuppler und nachdem mich mein Bruder wieder mal genervt hat mit der Frage: «U jitz, isch das nüt mit däm Chrigu?», habe ich genauso genervt geantwortet: «Ja, isch ja guet, i mache öppis ab mit ihm!» Und siehe da, nach nur zwei privaten Treffen hat die Liebe doch noch ins Schwarze getroffen. Jetzt erfreuen wir uns schon seit vier Jahren jeden Tag an unserem Glück. Danke, Bruder Amor, danke, Schwägerin Amor! Ursula Rohr, Mühlethurnen