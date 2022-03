Fasnacht in Langenthal – Dank Wetterglück ein voller Erfolg Die Träume der Langenthaler Fasnachtsgesellschaft haben sich erfüllt. Nach zuletzt zwei Absagen fällt das bisherige Fazit positiv aus. Julian Perrenoud

Fasnachtsober Stefan Spahr mit dem Schlüssel der Stadt, den er für die närrischen Tage von Stapi Reto Müller (SP) übernommen hatte. Foto: Marcel Bieri

Einzig die Bise hat am Wochenende für etwas gar frische Temperaturen gesorgt. Ansonsten bestach die diesjährige Fasnacht mit herrlichem Wetter und meist wolkenlosem Himmel.

Als Höhepunkt nennt Spahr das Guggenspektakel am Samstagabend, das für grossen Andrang in der Gaudibar, im Sagibach-Zelt sowie bei den Barwagen der Cliquen sorgte. «Wir hatten eine gute Stimmung, viele Maskierte und Kostümierte – es war vergleichbar mit dem traditionellen Guggenspektakel in der Marktgasse vor dem Choufhüsi.»