Vor den World Summer Games – Dank Schwimmtalenten auf nach Berlin Ramona Beutler und Charlotte Wyss sind auf dem Weg zu den World Summer Games Berlin 2023. Sie arbeiten in Gärten und können gut schwimmen. Anne-Marie Günter

Charlotte Wyss (links) und Ramona Beutler in den Olympic-Tricots vor der Wohnschule Aurora in Spiez. Foto: Anne-Marie Günter

Treffpunkt ist in der Wohnschule Aurora in Spiez. Ramona Beutler und Charlotte Wyss kommen von der Arbeit. «Es ist Friedhofszeit, die Gräber sind neu zu bepflanzen, dann arbeite ich den ganzen Tag in einer Gärtnerei in Thun», sagt Charlotte Wyss.