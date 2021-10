WM-Qualifikation Schweiz – Kroatien – Dank Schlussfurioso Tabellenführung verteidigt Die Schweizer Fussballerinnen sind auch beim 5:0 gegen Kroatien deutlich überlegen. Dank drei späten Treffern liegen sie auch vor dem Spitzenspiel vor Konkurrent Italien. Fabian Sangines

Sie trifft und trifft: Ana Maria Crnogorcevic bringt die Schweiz gegen Kroatien in Führung. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Als haushohe Favoritin ist es oftmals ziemlich schwer, für Überraschung zu sorgen. Ein Sieg der Schweizerinnen gegen Kroatien wird nicht nur erwartet, er ist nichts weniger als Pflicht.

Kurz vor der Pause sind sie auf dem Weg dazu, führen 1:0, als es Svenja Fölmli tatsächlich gelingt, Fans und Gegnerinnen zu überraschen. Die Schweizer Stürmerin, mehr für ihre Wucht als einen zärtlichen Umgang mit dem Ball bekannt und gefürchtet, hat in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ihren magischen Moment, sieht auf der anderen Seite des gegnerischen Strafraums die aufgerückte Aussenverteidigerin Noëlle Maritz und zieht einen Traumpass aus dem Schuh. Es wäre von Maritz fast schon ein barbarischer Akt gewesen, dieses Zuspiel nicht zum 2:0 zu veredeln.

Der Treffer der Arsenal-Legionärin – und insbesondere die Vorarbeit von Fölmli – ist einer, der den 3244 Zuschauerinnen und Zuschauern im Letzigrund für die zweite Halbzeit viel verspricht. Nach einer ansehnlichen ersten halben Stunde, in der Ana Maria Crnogorcevic bereits früh zur Führung trifft, lassen die Schweizerinnen nämlich nach, es ist wieder jener Knorz zu sehen, wie über weite Strecken auch schon am Freitag beim 2:0 gegen Rumänien. Dieser magische Moment lässt hoffen, dass er das Schweizer Nationalteam für die folgenden 45 Minuten inspiriert.

Drei Tore in den letzten zehn Minuten

Nur, diese Hoffnung verfliegt schnell. Bis auf einen Abschluss von Crnogorcevic kurz nach Wiederanpfiff bleiben die Schweizerinnen gegen den krassen Aussenseiter vieles schuldig, die Torszenen sinken von wenig auf kaum. Einer davon ist Crnogorcevics Kopfball, der via Pfosten im Tor landet. Weil die Schweizer Rekordtorschützin aber knapp im Offside steht, wird ihr 66. Treffer aberkannt.

Also muss es mal wieder Ramona Bachmann richten. Die PSG-Offensivspielerin tut das, was sie immer wieder tut, nämlich zeigen, wieso sie eine dieser Fussballerinnen ist, weshalb man auch an einem kühlen Herbstabend Eintritt bezahlt. Einen vertikalen Pass nimmt sie in der 83. Minute 17 Metern vor dem Tor an, legt den Ball mit der Hacke an ihren Bewacherinnen vorbei und schiebt überlegt ein. Da ist er dann endlich, dieser Inspirationsmoment für das Schweizer Team. Zuerst trifft die eingewechselte Rachel Rinast mit einem sehenswerten Volley, danach sorgt Bachmann mit einem verwerteten Handspenalty für den 5:0 Endstand.

Ein psychologisch gar nicht so unwichtiger Treffer, weil Italien zuvor in Litauen mit dem gleichen Resultat gewinnt. Somit bleiben die Schweizerinnen in der WM-Qualifikation vor ihrem ärgsten Konkurrenten an der Tabellenspitze. Eine optimale Ausgangslage für das erste von den beiden grossen Duellen: als nächstes trifft die Schweiz am 26. November in Palermo auf die Italienerinnen.

Telegramm Infos einblenden Schweiz – Kroatien 5:0 (2:0)

Letzigrund. – 3244 Zuschauer. – Tore: 8. Crnogorcevic 1:0. 45+2. Maritz 2:0. 82. Bachmann 3:0. 88. Rinast 4:0. 91. Bachmann (Handspenalty) 5:0.Schweiz: Thalmann; Maritz, Kiwic, Bühler (88. Hurni), Marti (58. Rinast); Wälti; Bachmann, Sow (88. Piubel), Maendly (35. Mauron), Crnogorcevic; Fölmli (58. Lehmann).

Bemerkung: 74. Tor von Crnogorcevic wegen Offside aberkannt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.